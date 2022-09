Europa registra o verão mais quente da história

O verão de 2022 na Europa foi o mais quente registrado na história, anunciou nesta quinta-feira (8) o serviço de vigilância por satélite Copernicus.



As temperaturas médias foram as "mais elevadas, para o mês de agosto e para todo o verão", e superaram os registros de 2021, que eram os recordes anteriores, de acordo com o Copernicus.



O mês de agosto foi o mais quente no continente por uma "margem considerável", superando o de agosto de 2021 em 0,4ºC.



O aumento de temperatura de 0,4ºC também foi registrado em junho e julho.



"Uma intensa série de ondas de calor em toda a Europa, combinadas com condições excepcionalmente secas, levaram a um verão de extremos, com recordes em termos de temperatura, seca e incêndios florestais em muitas partes da Europa" explicou Freja Vamborg, diretora científica do sistema de vigilância sobre mudança climática.



"Os dados mostram que não apenas tivemos temperaturas recordes em agosto na Europa, e sim em todo o verão, e que o recorde anterior tinha apenas um ano".



O programa Copernicus utiliza uma série de satélites chamados Sentinel. O primeiro deles foi lançado em 2014.