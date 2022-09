Soldado israelense mata palestino que o atacou com um martelo

Um soldado israelense matou a tiros um palestino que o atacou com um martelo na madrugada de quinta-feira (8) na Cisjordânia ocupada, informou o exército.



"Durante atividades de rotina perto da localidade de Baytin (ao norte de Ramallah), um suspeito atacou um soldado com um martelo, provocando um ferimento no rosto. O soldado respondeu com tiros e neutralizou o suspeito", afirma um comunicado



Um porta-voz militar afirmou que o agressor era palestino.



O ministério palestino da Saúde informou que "um civil foi morto pelo exército de ocupação israelense", sem revelar a identidade.



O soldado sofreu ferimentos leves na cabeça, segundo os serviços de segurança israelenses.



Na quarta-feira, um palestino de 21 anos morreu em uma operação israelense no norte da Cisjordânia.



A Jihad Islâmica anunciou que o jovem era integrante da organização.



Depois de uma série de atentados contra Israel em março, que deixaram 19 mortos, o exército intensificou as operações no norte da Cisjordânia, um território ocupado desde 1967 pelo Estado hebreu, em particular nas regiões de Nablus e Jenin, onde operam os grupos armados palestinos.



As operações para deter suspeitos muitas vezes terminam em confrontos com os moradores locais, segundo o exército israelense.