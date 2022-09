Petróleo WTI fecha em queda de 5,68%, seu nível mais baixo desde janeiro

O preço do barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro caiu 5,68% nesta quarta-feira (7) para um mínimo desde o começo de janeiro, antes da invasão russa da Ucrânia, em um mercado temeroso com a a perspectiva de uma queda de demanda.



O barril de WTI para outubro fechou a 81,84 dólares em Nova York. Em dez dias, perdeu 16% de seu valor.



Enquanto isso, em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em outubro recuou 5,30%, a 88 dólares.



As importações chinesas de petróleo diminuíram 4,7% desde o começo do ano com base no mesmo período de 2021, e as importações de produtos refinados desabaram 15,9%.



A este panorama se soma a nova onda de restrições sanitárias, que afetam centenas de milhões de chineses para tentar conter uma nova onda de casos de covid-19.