Ucrânia retomou várias localidades perto de Kharkiv, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (7) que o exército ucraniano retomou várias localidades que tinham sido ocupadas pelas forças russas na região de Kharkiv (nordeste).



"Esta semana, temos boas notícias da região de Kharkiv", onde há "localidades nas quais a bandeira ucraniana voltou" a ser hasteada, disse Zelensky em discurso vespertino, sem dar mais detalhes.



Nos últimos dias, os observadores tinham informado sobre um suposto avanço das forças ucranianas na região de Kharkiv, mas estas afirmações não puderam ser confirmadas com fontes independentes.



Desde a semana passada, a Ucrânia realiza uma contraofensiva no sul do país, na qual também reivindicou sucessos, enquanto Moscou garante que está impondo perdas ao inimigo.



A região de Kharkiv está parcialmente ocupada pelo exército russo desde que este iniciou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro. A cidade homônima - a segunda maior do país - costuma ser alvo de bombardeios, mas as forças russas não conseguiram conquistá-la.