Albânia rompe relações diplomáticas com o Irã por ciberataque

A Albânia rompeu relações diplomáticas com o Irã, país que acusou de executar ciberataques contra seu território, anunciou o primeiro-ministro Edi Rama.



"O Conselho de Ministros decidiu pela ruptura das relações diplomáticas com a República Islâmica do Irã com efeito imediato", afirmou o líder do pequeno país dos Bálcãs, membro da Otan.



Também anunciou que os diplomatas iranianos e funcionários de apoio tinham 24 horas para abandonar o país.



A chancelaria iraniana chamou essas acusações de "infundadas" e as atribuiu a ações "imprudentes e irracionais".



Segundo a Albânia, o Irã lançou um ataque cibernético em 15 de julho contra as instituições do governo.



"Uma investigação profunda nos proporcionou evidências indiscutíveis" de que o ataque foi "orquestrado e patrocinado" por Teerã, acrescentou o chefe de Governo albanês.



Rama disse que "o ataque fracassou. Os danos podem ser considerados mínimos em comparação com as metas do agressor. Todos os sistemas voltaram a estar plenamente operacionais e não houve perda irreversível de dados".



A Casa Branca rechaçou ataque. "Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque cibernético contra a Albânia, nosso aliado da Otan", afirmou a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson.



Washington, acrescentou ela, "tomará medidas" para que o Irã assuma suas responsabilidades.



Albânia e Irã são inimigos há vários anos porque o grupo opositor Organização dos Mujahedines do Povo do Irã tem sede em Tirana.