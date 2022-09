Cineworld, segunda maior rede de cinemas do mundo, declara falência nos EUA

O grupo britânico Cineworld, segunda maior cadeia de cinemas do mundo, anunciou nesta quarta-feira que pedirá falência nos Estados Unidos para reestruturar sua dívida e tentar encontrar nova liquidez em meio à crise dos cinemas.



"A Cineworld e algumas de suas afiliadas iniciaram um processo de proteção contra falência (Capítulo 11) no tribunal federal de falências do Distrito Sul do Texas", disse o grupo em comunicado publicado na Bolsa de Valores de Londres.



Este procedimento permitirá à Cineworld, "com o apoio esperado dos seus credores garantidos, tentar implementar operações para reforçar as suas contas" e acelerar a sua estratégia, acrescentou.



O grupo está contando com US$ 1,94 bilhão em liquidez de seus credores para garantir a continuidade de suas operações durante sua reestruturação, disse.



A Cineworld lembrou que isso significará, como já havia anunciado, uma diluição do valor de suas principais ações, informação que fez os títulos do grupo desabarem há algumas semanas.



Suas ações valiam 4,29 pences de libra na quarta-feira, um aumento de 10%. O título Cineworld caiu 87% desde o início do ano.