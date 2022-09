Albânia rompe relações diplomáticas com o Irã por ciberataque

A Albânia rompeu relações diplomáticas com o Irã, país que acusou de executar ciberataques contra seu território, anunciou o primeiro-ministro Edi Rama.



"O Conselho de Ministros decidiu pela ruptura das relações diplomáticas com a República Islâmica do Irã com efeito imediato", afirmou Rama em um comunicado, ao citar um ataque cibernético em 15 de julho contra as instituições do governo.



"Uma investigação profunda nos proporcionou evidências indiscutíveis de que o ataque foi orquestrado e patrocinado" por Teerã", acrescentou o chefe de Governo albanês.



Ele disse que "o ataque fracassou. Os danos podem ser considerados mínimos em comparação com as metas do agressor. Todos os sistemas voltaram a estar plenamente operacionais e não houve perda irreversível de dados".



Também anunciou que os diplomatas iranianos e funcionários de apoio têm 24 horas para abandonar o país.



Albânia e Irã são inimigos há vários anos porque o grupo opositor Organização dos Mujahedines do Povo do Irã tem sede em Tirana.