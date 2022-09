Tufão provoca 10 mortes na Coreia do Sul

A passagem do tufão Hinnamnor pela Coreia do Sul provocou 10 mortes, de acordo com o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta quarta-feira.



Na cidade portuária de Pohang, sul do país, as equipes de emergência encontraram sete corpos e dois sobreviventes na garagem de um edifício residencial.



As nove pessoas ficaram bloqueadas quando desceram ao estacionamento para retirar os carros durante a forte chuva.



As autoridades confirmaram outra morte nesta quarta-feira em Pohang e uma em Gyeongju, onde uma pessoa faleceu em um deslizamento de terra.



Na terça-feira, o governo anunciou a morte de uma mulher de 70 anos que foi arrastada pela inundação em Pohang.



Duas pessoas ainda são consideradas desaparecidas.



O tufão Hinnamnor, o mais forte a atingir o país em décadas, forçou mais de 4.700 pessoas a abandonar suas casas e destruiu quase 12.000 imóveis.