Petróleo fecha sem tendências definidas em mercado que digeriu corte da Opep+

Os preços do petróleo fecharam sem tendências definidas nesta terça-feira (6), em um mercado que já digeriu o anúncio de um pequeno corte da produção pela Opep+.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou em queda de 3,03% em Londres, a 92,83 dólares.



Enquanto isso, o preço do West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo prazo fechou praticamente estável em Nova York (+0,01%), a 86,88 dólares o barril.



A defasagem entre os dois se explica pelo fato de o WTI não ter sido negociado na segunda-feira por causa do feriado do Labor Day nos Estados Unidos, enquanto o Brent registrou alta de 2,92% no primeiro dia útil da semana.



O corte anunciado na segunda-feira pela Opep e seus aliados da Opep+, de 100.000 barris diários a partir de outubro, "teve impacto ontem (segunda) e mais cedo hoje, mas em seguida, a realidade recuperou o protagonismo", explicou Andrew Lebow, do Commodity Research Group.



"É uma redução simbólica (...), que não terá qualquer impacto no equilíbrio entre oferta e demanda", avaliou o analista.



Para Bart Melek, da TD Securites, os operadores deixaram de lado rapidamente este anúncio para se concentrar nas consequências potenciais sobre a demanda de petróleo da nova onda de confinamentos na China.



Centenas de milhões de chineses foram atingidos por restrições sanitárias em mais de 70 cidades para tentar controlar uma nova onda de casos positivos de covid-19 no país, que segue uma política de "covid zero".



Para Lebow, os preços variam em função dos temores sobre a demanda do gigante asiático e dos Estados Unidos, onde o consumo de produtos refinados, particularmente a gasolina, é sensivelmente inferior ao do ano passado.



No mercado do gás natural, o TTF holandês, referência do mercado europeu, recuou 2,91% após disparar 14,56% na segunda-feira, depois do anúncio de que o gasoduto Nord Stream 1 não será reaberto por enquanto. Por ali circula a maior parte do gás russo que chega à Europa.



O velho continente pode enfrentar uma escassez importante de gás no próximo inverno, depois que a gigante russa Gazprom anunciou na sexta a suspensão total do abastecimento do gasoduto Nord Stream 1, vital para o continente.



O Kremlin vinculou a suspensão das entregas às sanções impostas pelos países ocidentais após a invasão russa da Ucrânia.



Mas a Casa Branca descartou nesta terça que a decisão russa de fechar o Nord Stream 1 se deva às sanções ocidentais.



GAZPROM