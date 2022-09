Telescópio James Webb captura novos detalhes da nebulosa de Tarântula

O telescópio espacial James Webb capturou com grandes detalhes a nebulosa apelidada de Tarântula, revelando aspectos inéditos que aprofundam a compreensão científica, anunciou nesta terça-feira (6) a Nasa.



Oficialmente conhecida como 30 Doradus, essa região do espaço é caracterizada por seus filamentos de poeira que lembram as pernas de uma aranha peluda e há muito tempo é uma das favoritas dos astrônomos interessados na formação das estrelas.



Graças à alta resolução dos instrumentos infravermelhos do Webb, milhares de jovens estrelas, galáxias distantes de fundo e a estrutura detalhada das nebulosas de gás e poeira se tornaram visíveis pela primeira vez.



O Webb opera principalmente no espectro infravermelho, já que a luz de objetos no cosmos distante foi esticada até esse comprimento de onda no curso da expansão do universo.



A câmera de infravermelho próximo (NIRCam), a principal do telescópio, descobriu que a cavidade no centro da nebulosa foi escavada pela radiação transportada por ventos estelares que emanam de um aglomerado de estrelas massivas jovens, que aparecem como pontos azuis.



Por sua vez, o espectrógrafo de infravermelho próximo (NIRSpec), que analisa padrões de luz para determinar a composição de objetos, capturou uma jovem estrela no ato de soltar uma nuvem de poeira do seu entorno.



Acreditava-se anteriormente que essa estrela estava em um estágio mais avançado de formação, já mais a frente no processo de se desprender de sua bolha de poeira.



O interesse astronômico pela nebulosa da Tarântula se deve a sua composição química, que é semelhante às grandes regiões de formação de estrelas observadas alguns bilhões de anos após o Big Bang, período chamado de "meio-dia cósmico", quando a formação das estrelas atingiu seu pico.



A apenas 161 mil anos-luz de distância, a Tarântula é um exemplo facilmente visível desse período florescente da criação cósmica.



O telescópio também fornecerá aos cientistas a oportunidade de contemplar galáxias distantes da época do meio-dia cósmico e compará-las com as observações da Tarântula, para entender as semelhanças e diferenças.



Em funcionamento desde julho, o James Webb é o telescópio espacial mais poderoso já construído. Os astrônomos estão confiantes de que proporcionará uma nova era de descobertas.