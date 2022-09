Jornalista é assassinado no Paraguai, perto da fronteira com o Brasil

Um jornalista morreu nesta terça-feira (6), vítima de tiros disparados por dois indivíduos não identificados que passaram em uma motocicleta em frente à emissora de rádio em que trabalhava na cidade de Pedro Juan Caballero, 550 km a nordeste de Assunção, perto da fronteira com o Brasil.



O jornalista Humberto Andrés Coronel Godoy, de 33 anos, que vinha sendo alvo de ameças de morte, foi atacando quando se preparava para entrar em seu carro, ao sair da emissora de rádio Amambay 570 AM, pouco depois do meio-dia, informou a polícia.



Coronel tinha denunciado semanas atrás ter recebido ameaças de morte em um bilhete em português, jogado no quintal da casa de outro colega.



O bilhete, sobre o qual a imprensa repercutiu, dizia que o jornalista morto sabia demais e pedia que esquecesse as coisas que sabia ou seria executado.



Naquele momento, o jornalista disse desconhecer a origem das ameaças.



O veículo para o qual trabalhava é de propriedade da família do ex-prefeito de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, morto a tiros em 21 de maio passado também em uma rua do centro da cidade.



O delegado Nery Portillo, que trabalha no departamento (estado) de Amambay, explicou que as ameaças contra o jornalista datam de junho. "Disseram que se calasse e parasse de investigar uns fatos", relatou.



A Polícia ofereceu-lhe proteção, mas ele não aceitou, acrescentou o delegado.



O Sindicato dos Jornalistas do Paraguai convocou uma manifestação para esta quarta-feira em frente ao ministério do Interior para repudiar o crime e exigir justiça e segurança.



Em 2016, indivíduos não identificados lançaram duas granadas de mão contra o prédio da emissora que não chegaram a explodir, lembrou o Sindicato de Jornalistas, que repudiou o fato e pediu punição aos culpados.



A cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero é separada por uma avenida da sul-matogrossense Ponta Porã. A cidade binacional é considerada local de trânsito de maconha e cocaína procedentes da Bolívia com destino a São Paulo e Rio de Janeiro.