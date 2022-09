EUA anunciam lançamento de míssil intercontinental

O Exército dos Estados Unidos irá testar nesta quarta-feira um míssil intercontinental com capacidade nuclear, informou o Pentágono, na segunda operação desse tipo em menos de um mês.



"Haverá um teste operacional de lançamento de um míssil balístico intercontinental Minuteman III não armado na madrugada de 7 de setembro, da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia", anunciou hoje o general de brigada Pat Ryder, porta-voz do Pentágono.



O aviso de lançamento surpreendeu, uma vez que o Pentágono costuma confirmar os lançamentos apenas depois que eles são feitos. Ryder explicou que irá se tratar de um "teste de rotina" planejado há tempos, e que os Estados Unidos informaram a Rússia e outros países sobre o mesmo.



O objetivo do teste "é mostrar a preparação das forças nucleares americanas e proporcionar confiança na segurança e eficácia da dissuasão nuclear da nação", acrescentou Ryder.



A Força Aérea dos Estados Unidos fez um lançamento bem-sucedido de um míssil semelhante no mês passado