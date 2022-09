Ministro da Economia da Argentina se reúne com funcionários dos EUA

O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, se reuniu nesta terça-feira (6) com funcionários americanos no início de uma visita durante a qual falará com a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI).



"Os objetivos centrais são transmitir que, por um lado, vamos trabalhar com o FMI para encerrar o que ficou pendente a Martín Guzmán", informou à AFP uma fonte governamental argentina que pediu para ter a identidade preservada.



Martín Guzmán, artífice da renegociação da dívida argentina, demitiu-se do cargo de ministro da Economia no começo de julho e foi substituído por Silvina Batakis, que não ficou nem um mês no cargo.



Em virtude do acordo com o FMI renegociado este ano por 44,5 bilhões de dólares, a Argentina se compromete a reduzir o déficit fiscal de 3% do Produto Interno Bruto, registrado em 2021, a 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024.



Coincidindo com a visita de Massa, uma equipe técnica do FMI mantém reuniões desde a segunda-feira com uma delegação argentina em Washington "para trabalhar na segunda revisão do programa", afirmou à AFP uma fonte do organismo.



"As equipes, que têm trabalhado em estreita colaboração de forma virtual, continuarão as discussões sobre as perspectivas macroeconômicas e sobre políticas para fortalecer a estabilidade e assegurar o cumprimento dos objetivos do programa", acrescentou.



O governo do presidente Alberto Fernández, um peronista de centro esquerda, se propõe em Washington a "resolver alguns investimentos da economia real", disse a fonte argentina.



Massa se reuniu nesta terça com o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Brian Nichols, e os vice-secretários de Estado, Ricardo Zúñiga e Mark Wells.



"Analisamos a agenda de segurança alimentar global, de energia, proteínas e desenvolvimento com inclusão", afirmou Massa em um tuíte.



À tarde, ele se reunirá com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, com quem a relação tem sido tensa nos últimos meses.



Massa tentará desbloquear o desembolso de 600 milhões de dólares para a Argentina, que estão congelados desde que Alberto Fernández questionou a gestão do BID durante a Cúpula das Américas, em junho.



A reunião com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, está prevista para a próxima segunda-feira.