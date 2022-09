Bomba mata líder da ocupação russa em cidade do sudeste da Ucrânia

Um líder dos ocupantes russos da cidade portuária ucraniana de Berdiansk (sudeste) morreu nesta terça-feira (6) em um atentado cometido por "terroristas", anunciaram as autoridades locais apoiadas por Moscou.



"O comandante de Berdiansk, Artiom Bardin, que tinha ficado gravemente ferido na explosão de seu automóvel, morreu no hospital", informaram as autoridades em um comunicado divulgado no Telegram.



Os ocupantes acusaram pela morte do chefe da administração local "terroristas ucranianos" que tentam "intimidar" quem se aliou aos russos.



Vários líderes da ocupação russa foram mortos ou feridos em atentados desde o início da invasão da Ucrânia no fim de fevereiro.



Em 29 de agosto, o ex-deputado ucraniano Alexei Kovalev, que tinha se aliado aos russos, foi morto a tiros na região de Kherson, onde a Ucrânia lançou uma contraofensiva.