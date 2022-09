Casa Branca desvincula fechamento de gasoduto pela Rússia a sanções

A Casa Branca disse nesta terça-feira (6) que a decisão da Rússia de fechar o gasoduto Nord Stream 1, que abastece a Europa, não é consequência das sanções ocidentais como Moscou afirma.



"Os Estados Unidos e a Europa têm colaborado para assegurar que a oferta será suficiente", informou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, ao afirmar que "as reservas europeias de gás estarão cheias quando o inverno chegar".



"Sabemos que resta trabalho a fazer e continuamos procurando a forma de incrementar as reservas de gás da Europa ou impulsionando o desenvolvimento de outras fontes de energia quando for possível", acrescentou o porta-voz.



A Europa corre o risco de sofrer escassez de gás neste inverno após o anúncio do fechamento total do gasoduto Nord Stream 1 pela empresa russa Gazprom.



O Kremlin anunciou a suspensão do fornecimento de gás através dessa via estratégica como consequência das sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia, argumentando que as mesmas impedem os trabalhos de manutenção da infraestrutura.