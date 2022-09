O presidente chileno, Gabriel Boric, trocou nesta terça-feira (6) os ministros do Interior, Saúde, Ciência, Energia e Secretaria Geral após a rejeição avassaladora a uma nova Constituição, apoiada por seu governo.



Dois dias após o referendo constitucional, Boric se aproxima do centro político com nomes como Carolina Tohá, nomeada para a pasta do Interior, e Ana Lya Uriarte, como secretária-geral da Presidência. As duas ocuparam altos cargos nos governos da ex-presidente Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018).