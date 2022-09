Mais de 700 crianças morrem em centros de nutrição na Somália, afirma Unicef

Cerca de 730 crianças morreram entre janeiro e julho em centros de nutrição na Somália, um país ameaçado pela fome, afirmou nesta terça-feira (6) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), temendo que o número real possa ser maior.



"A desnutrição atingiu níveis sem precedentes", disse o representante do Unicef na Somália, Wafaa Saeed. "Cerca de 730 crianças morreram em centros de nutrição em todo o país" entre janeiro e julho, acrescentou.



O número representa menos de 1% das crianças internadas nesses centros, embora o Unicef estime que o número real possa ser maior, já que muitas mortes não são relatadas.



Um milhão e meio de crianças, ou quase metade de todas as crianças com menos de cinco anos, estão em risco de desnutrição aguda.



A Somália está à beira da fome, alertou na segunda-feira o chefe da agência humanitária da ONU, Martin Griffiths, em um "último aviso" antes de uma catástrofe neste país do Chifre da África afetado por uma seca histórica.



A Somália foi atingida em 2011-2012 por uma fome que causou 260.000 mortes, metade delas de crianças com menos de cinco anos.