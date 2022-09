Agências de notícias europeias lançam redação comum em Bruxelas

Um grupo de 16 agências de notícias de países europeus, apoiado em fundos da Comissão Europeia, lançou oficialmente nesta terça-feira (6) uma redação geral comum em Bruxelas, para impulsionar a cobertura dos assuntos europeus.



O grupo inclui as agências DPA (Alemanha), AFP (França), EFE (Espanha), ANSA (Itália), APA (Áustria), ATA (Albânia), AGERPRES (Romênia), Belga (Bélgica), BTA (Bulgária), Europa Press (Espanha), FENA (Bósnia), HINA (Croácia), MIA (Macedônia do Norte), STA (Eslovênia), Tanjug (Sérvia) e TASR (Eslováquia).



Os jornalistas de agências europeias menos destacadas vão compartilhar espaços de trabalho na sede da agência belga em Bruxelas e em escritórios próximos das sedes das instituições europeias, e terão acesso a treinamento e troca de experiências.



A ideia básica do projeto é que, trabalhando como uma rede integrada, as agências forneçam uma compreensão mais aprofundada das notícias europeias aos leitores em seus mercados nacionais de origem.



A Comissão Europeia forneceu 1,76 milhão de euros (aproximadamente 1,75 milhão de dólares) para financiar o projeto, que é coordenado pela agência alemã DPA, e cobrirá os custos operacionais até pelo menos o final de 2023.



Para além do seu trabalho regular para a sua agência, os correspondentes produzem em conjunto resumos de notícias sobre os assuntos europeus, alimentando os canais de notícias e canais de transmissão uns dos outros, oferecendo assim uma perspectiva abrangente, multilíngue e pan-europeia.



A vice-presidente da UE, Vera Jourova, deve promover - em cerimônia marcada para o final do dia - os benefícios de uma futura Lei de Liberdade de Imprensa da UE, que visa defender o jornalismo nos Estados-membros do bloco.



"O papel dos jornalistas é fundamental em nossas democracias. E precisamos, como autoridades públicas, protegê-lo. É por isso que a Comissão apresentará a Lei Europeia da Liberdade de Imprensa", menciona o esboço do discurso de Jourova, ao qual a AFP teve acesso.



Organizações que defendem a liberdade de imprensa reclamaram repetidamente nos últimos anos quando os governos dos países do bloco exerceram pressão política e econômica direta ou indireta.