A nova líder do Partido Conservador britânico, Liz Truss, recebeu nesta terça-feira (6) a missão de formar o governo como a representante da maioria parlamentar durante uma audiência com a rainha Elizabeth II, que pouco antes recebeu o pedido de renúncia formal de Boris Johnson.



Funcionários da Casa Real divulgaram uma fotografia da monarca e de Truss apertando as mãos no Castelo de Balmoral, a residência de verão da rainha na Escócia, quase 800 km ao norte de Londres.