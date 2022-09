Rússia acusa Ucrânia por novos bombardeios contra a central nuclear de Zaporizhzhia

O ministério da Defesa da Rússia acusou nesta terça-feira (6) o exército ucraniano por novos bombardeios contra a central nuclear de Zaporizhzhia, poucas horas antes da publicação de um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre a situação no local.



Durante semanas reinou uma grande confusão a respeito da central nuclear, a maior da Europa, que fica no sul da Ucrânia e está ocupada desde março pelas forças russas.



O local foi alvo de vários bombardeios - com uma troca de acusações entre Kiev e Moscou - e provocaram o risco de uma catástrofe nuclear.



"Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas ucranianas dispararam 15 vezes com a artilharia contra a cidade de Energodar e o território da central nuclear de Zaporizhzhia", afirmou o ministério russo da Defesa no Telegram.



De acordo com o ministério russo, três obuses caíram no território da central e um deles explodiu perto dos tanques armazenamento de água próximos ao segundo reator.



"A radioatividade no complexo da central nuclear de Zaporizhzhia está dentro das normas", afirmou o ministério.



Vladimir Rogov, chefe da administração de ocupação russa na região, disse que os disparos de terça-feira danificaram uma linha de energia elétrica, o que provocou a redução da capacidade do sexto reator, o último em operação.



"A central nuclear está trabalhando para suprir suas próprias necessidades de energia elétrica", afirmou.



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pretende publicar ainda nesta terça-feira seu relatório sobre a central de Zaporizhzhia, depois que sua delegação visitou as instalações na sexta-feira.



Dois representantes da agência permanecem na central.