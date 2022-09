Erdogan acusa UE da crise energética por sancionar a Rússia

Em sintonia com os argumentos do Kremlin, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan culpou nesta terça-feira (6) a crise de energia na Europa por sua política de sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.



Erdogan manteve boas relações com o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto tentava permanecer neutro no conflito e vender drones de combate para a Ucrânia.



Antes de uma visita a três países dos Bálcãs, Erdogan disse que os países europeus estão "colhendo o que plantaram" ao impor sanções econômicas à Rússia, o que a Turquia não fez.



"A atitude da Europa em relação a Putin e as sanções o levaram, gostemos ou não, ao ponto de dizer: 'se você fizer isso, eu farei isso'", disse o líder turco em entrevista coletiva em Ancara.



Putin "está usando todos os meios e armas à sua disposição, começando pelo gás natural. E nós não queremos, mas acho que a Europa terá sérios problemas neste inverno", acrescentou Erdogan, que não acredita que seu país terá para enfrentar "esses problemas".



A UE decidiu aplicar um embargo progressivo às suas importações de petróleo e produtos petrolíferos russos. Também encerrou suas compras de carvão, embora não as compras de gás russo, do qual depende fortemente.



Por sua parte, Erdogan anunciou em agosto um acordo para pagar parcialmente em rublos, e não em dólares, como de costume, pelas entregas de gás russo à Turquia.



Em 2021, o mercado russo representou um quarto das importações de petróleo da Turquia e 45% das importações de gás.