A China registrou o mês de agosto mais quente desde o início dos registros, informou nesta terça-feira (6) a imprensa estatal depois que o país viveu uma onda de calor extremo.



A temperatura média em agosto em nível nacional foi de 22,4 graus centígrados, 1,2 grau acima do normal, informou o canal público CCTV, que citou o serviço meteorológico nacional.



O sul da China enfrentou no mês passado o que cientistas consideram uma das ondas de calor mais graves da história mundial, durante a qual partes da província de Sichuan e da grande cidade de Chongqing registraram temperaturas acima de 40 graus por vários dias.



Um total de 267 estações climáticas em todo o país igualaram ou romperam os recordes de calor para o mês de agosto, segundo a CCTV.



Também foi o terceiro mês de agosto mais seco já registrado na China, com 23,1% menos chuvas que a média.



"O número médio de dias de calor intenso foi anormalmente elevado e os processos regionais de temperaturas elevadas continuam impactando o nosso país", acrescentou a emissora.



Os cientistas afirmam que os fenômenos climáticos extremos, como as ondas de calor, secas e inundações, se tornam mais frequentes e intensos devido à mudança climática.