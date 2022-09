Protagonista do maior caso de corrupção na Marinha dos Estados Unidos escapa da prisãon domiciliaria

Um empreiteiro militar que se declarou culpado no pior escândalo de corrupção da história da Marinha dos Estados Unidos escapou da prisão domiciliar em San Diego, informou a polícia na segunda-feira.



"Leonard Francis cortou a tornozeleira eletrônica na manhã de domingo", declarou à AFP Omar Castillo, supervisor adjunto dos US Marshals.



Conhecido como "Fat Leonard", Francis seria informado sobre a sentença em 22 de setembro, segundo a imprensa americana.



O homem de nacionalidade malaia que dirigia uma empresa militar contratada em Singapura e se declarou culpado em 2015 por oferecer 500.000 dólares em subornos a funcionários da Marinha para desviar contratos para seus estaleiros e vender embarcações com preços superfaturados de até 35 milhões de dólares, segundo a Promotoria.



A polícia foi enviada a sua residência em San Diego ao perceber que a tornozeleira eletrônica de vigilância apresentava problemas, disse Castillo. Os agentes verificaram que ele não estava no local.



O jornal San Diego Union-Tribune informou que o dispositivo de GPS foi encontrado na casa e que os vizinhos afirmaram ter observado veículos de mudança circulando na propriedade nos dias anteriores à fuga.



Francis foi detido em 2013 e se declarou culpado dois anos depois. Devido aos problemas de saúde, incluindo um câncer no rim, ele estava em prisão domiciliar desde 2018 e cooperava com os promotores na qualidade de testemunha.