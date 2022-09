Um palestino morto e 16 feridos em operação israelense na Cisjordânia

Um palestino morreu e 16 ficaram feridos nesta terça-feira (6) em uma operação do exército israelense em Jenin, na Cisjordânia ocupada, que pretendia destruir a residência do autor de um ataque fatal em abril em Tel Aviv, anunciou o ministério palestino da Saúde.



"Um mártir de 29 anos e 16 pessoas feridas por tiros ou estilhaços após a agressão israelense em Jenin", afirmou o ministério em um comunicado.



Fontes médicas e das forças de segurança identificaram o homem assassinado como Mohamad Sabaaneh, que foi atingido por um tiro na cabeça.



Durante a noite, o exército israelense anunciou uma operação em Jenin para destruir a residência do autor de um atentado que deixou três mortos em 7 de abril em Tel Aviv.



O atentado foi executado por Raed Hazem, um palestino "sem vínculo conhecido" com algum grupo armado, segundo o serviço de inteligência de Israel, e que foi morto pela polícia após uma perseguição pelas ruas de Tel Aviv.



De meados de março até o início de maio, 19 pessoas morreram em uma onda de ataques contra israelenses, em particular na região de Tel Aviv.



Alguns ataques foram executados por árabes-israelenses ligados ao grupo Estado Islâmico (EI) e outros por palestinos, alguns deles procedentes de Jenin, reduto das facções armadas no norte da Cisjordânia.



Em resposta aos ataques, o exército iniciou a operação "Break the wave", com várias incursões na Cisjordânia, em particular nos setores de Jenin e Nablus, cidade do norte deste território ocupado por Israel desde 1967.



"No âmbito da operação, quase 1.500 pessoas que eram procuradas foram detidas e centenas de ataques foram evitados", afirmou na segunda-feira o comandante do exército israelense, Aviv Kohavi.



Ele acrescentou que as forças de segurança da Autoridade Palestina, liderada por Mahmud Abbas são "incapazes" de controlar certas áreas da Cisjordânia.