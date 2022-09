O que se sabe sobre os ataques a faca no Canadá

A polícia do Canadá procura dois suspeitos de uma série de ataques a faca que está entre os maiores atos de violência em massa na história do país.



Segue abaixo um resumo do que se sabe sobre o massacre de ontem:



- O que aconteceu? -



Uma série de ataques com faca em 13 lugares diferentes na remota comunidade indígena de James Smith Cree Nation e na cidade vizinha de Weldon, na província de Saskatchewan, deixou ao menos 10 pessoas mortas e 15 feridas.



- Quem são os responsáveis? -



A polícia identificou os suspeitos como Myles Sanderson, de 30 anos, e Damien Sanderson, de 31. Não informou qual era a relação entre os homens.



Acredita-se que os dois viajavam em um SUV Nissan Rogue preto. Uma mulher que vive perto da cena do ataque disse que os suspeitos roubaram seu irmão.



O site da província Crime Stoppers publicou que Myles Sanderson era procurado por ter violado a liberdade condicional. Segundo a emissora pública CBC, ele havia desaparecido em maio, após cumprir parte de uma sentença de cinco anos por assalto e roubo.



- Qual foi o motivo? -



A polícia disse que é muito cedo para dizer, mas acrescentou que "algumas das vítimas foram atacadas aleatoriamente".



Lideranças indígenas apontaram uma possível ligação com drogas. O chefe da Federação das Nações Soberanas Indígenas, Bobby Cameron, lamentou "a violência indescritível que tirou a vida de pessoas inocentes".



- Quem eram as vítimas? -



A polícia ainda não as identificou, mas um morador local disse a um jornal de Saskatoon que mataram seu vizinho, que vivia com seu neto adulto. Segundo os relatos, o neto se escondeu no porão e chamou a polícia. Outro morador disse que uma mãe de dois filhos morreu.



- O que tem feito a polícia? -



A polícia emitiu ordens de prisão contra os dois suspeitos, acusando-os de assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato e invasão de domicílio. Novas acusações são esperadas.



O chefe de polícia de Regina, Evan Bray, disse hoje que sua força e a Polícia Montada Real do Canadá trabalhavam em uma busca "implacável" pelos suspeitos, depois que os dois aparentemente foram vistos na capital de Regina. Mais cedo, as autoridades avisaram a população de uma vasta região, incluindo províncias vizinhas, para ficarem alertas.



Bray pediu a qualquer pessoa com informações que entre em contato com as autoridades.



- Quais reações gerou? -



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse no Twitter que os ataques foram "horríveis e comoventes" e se declarou "chocado e devastado". Ele também ofereceu suas condolências a todos os afetados.



Os líderes da União Europeia (UE), entre eles o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, denunciaram o ataque e ofereceram condolências.



Na área afetada, as pessoas disseram que estavam profundamente traumatizadas. "Isso é terrível, terrível", disse uma moradora de Weldon, disse Diane Shier, ao jornal Saskatoon Star Phoenix. "Ainda estamos com as portas fechadas, ficamos dentro, não saímos."



- Quais outros ataques atingiram o Canadá? -



Nos últimos anos, um homem armado disfarçado de policial matou 22 pessoas na Nova Escócia; seis pessoas foram mortas em um tiroteio em uma mesquita de Quebec; e um homem dirigindo uma caminhonete por calçadas lotadas em Toronto matou 10 pessoas.