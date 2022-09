Zelensky espera que Liz Truss ajude a Ucrânia a 'impedir os esforços destrutivos da Rússia'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou esperar que a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, ajude a Ucrânia a "impedir os esforços destrutivos" da Rússia, nesta segunda-feira (5).



"Acredito que, juntos, poderemos fazer muito mais para proteger nossos povos e impedir todos os esforços destrutivos da Rússia", declarou Zelensky durante seu pronunciamento diário, divulgado nas redes sociais.



"O mais importante é preservar nossa união, o que acontecerá", completou.



Zelensky afirmou estar "ansioso" para cooperar com Truss, cujo país é um dos principais pilares de apoio de Kiev na Europa. O presidente ucraniano também afirmou que o Reino Unido "sempre esteve do lado correto da política europeia".



Truss substituiu no cargo o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que tinha ótimo relacionamento com a Ucrânia por seu apoio incondicional ao país e contra a Rússia.



Johnson viajou três vezes à Ucrânia desde o início da invasão russa. Sua última viagem a Kiev aconteceu em 24 de agosto, no dia da Independência ucraniano, quando Zelensky lhe entregou a "Ordem da Liberdade", a mais alta condecoração ucraniana que se pode conceder a um estrangeiro.



Desde o início da guerra, o Reino Unido proporciona um importante apoio militar à Ucrânia.