O que se sabe do ataque a facadas no Canadá

A polícia do Canadá está à procura de dois suspeitos de uma série de ataques com arma branca que consagrou um dos maiores atos de violência em massa na história do país.



A seguir, um resumo do que se sabe sobre o incidente de domingo:



- O que aconteceu? -



Uma série de ataques com faca em 13 lugares diferentes na remota comunidade indígena de James Smith Cree Nation e na cidade vizinha de Weldon, na província de Saskatchewan, deixou ao menos 10 pessoas mortas e 15 feridas.



- Quem são os responsáveis? -



A polícia identificou os suspeitos como Myles Sanderson, de 30 anos, e Damien Sanderson, de 31. Não informou qual era a relação entre os homens.



Acredita-se que os dois viajavam em um SUV Nissan Rogue preto. Uma mulher que vive perto da cena do ataque disse que os suspeitos roubaram seu irmão.



Em maio, Myles Sanderson foi incluído no site Crime Stoppers da província como "ilegalmente foragido", mas não forneceu mais detalhes.



- Qual foi o motivo? -



A polícia disse que é muito cedo para dizer, mas acrescentou que "algumas das vítimas foram atacadas aleatoriamente".



Enquanto isso, lideranças indígenas apontaram uma possível ligação com as drogas.



O chefe da Federação das Nações Soberanas Indígenas, Bobby Cameron, lamentou "a violência indescritível que tirou a vida de pessoas inocentes".



- Quem eram as vítimas? -



A polícia ainda não as identificou, mas um morador local disse a um jornal de Saskatoon que mataram seu vizinho, que vivia com seu neto adulto. Segundo os relatos, o neto se escondeu no porão e chamou a polícia.



Outro morador disse que uma mãe de dois filhos morreu.



- O que tem feito a polícia? -



O chefe de polícia de Regina, Evan Bray, disse nesta segunda-feira que sua força e a Polícia Montada Real do Canadá trabalhavam em uma busca "implacável" pelos suspeitos, depois que os dois aparentemente foram vistos na capital de Regina.



Mais cedo, as autoridades avisaram a população de uma vasta região, incluindo províncias vizinhas, para ficarem alertas.



Bray disse que a polícia tem "certeza" de que alguém sabe do paradeiro dos homens e pediu que qualquer pessoa com informações entre em contato com as autoridades.



- Quais reações gerou? -



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse no Twitter que os ataques foram "horríveis e comoventes" e se declarou "chocado e devastado". Ele também ofereceu suas condolências a todos os afetados.



Na área afetada, as pessoas disseram que estavam profundamente traumatizadas.



"Isso é terrível, terrível", disse uma moradora de Weldon, disse Diane Shier, ao jornal Saskatoon Star Phoenix. "Ainda estamos com as portas fechadas, ficamos dentro, não saímos."



- Quais outros ataques atingiram o Canadá? -



Nos últimos anos, um atirador disfarçado de policial matou 22 pessoas na Nova Escócia; seis pessoas foram mortas em um tiroteio em uma mesquita de Quebec; e um homem dirigindo uma caminhonete por calçadas lotadas em Toronto matou 10 pessoas.