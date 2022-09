ONG ecológica pede multinacional francesa Carrefour mais esforços no Brasil

A organização ecológica Mighty Earth exigiu nesta segunda-feira (05) mais esforços da multinacional francesa Carrefour na luta contra o desmatamento da Amazônia, principalmente diante dos seus fornecedores brasileiros.



O grupo Carrefour comprou em junho a rede Grupo Big no Brasil, e de acordo com a Mighty Earth, "de 102 produtos que o Carrefour vende no Brasil, dois terços são da empresa JBS (...) criticados regularmente por casos de desmatamento".



Segundo os ambientalistas da organização, o grupo francês tem entre seus principais fornecedores de frangos e ovos a LDC, uma marca vinculada com a empresa (americana) Bunge", importadora de soja ligada ao desmatamento no Brasil.



"Pedimos ao Carrefour que seja transparente sobre sua cadeia de suprimento e sejam mais ambiciosos", declarou o diretor da Mighty Earth na França, Boris Patentreger, aos repórteres.



O grupo Carrefour declarou-se "um pouco surpreso" por conta da campanha lançada pela Mighty Earth. "Nos mobilizamos muito contra o desmatamento", explica Carine Kraus, responsável para assuntos de responsabilidade ambiental da empresa.



Dois frigoríficos que abasteciam a Carrefour no Brasil, cuja situação era crítica, foram suspensos enquanto o caso era investigado, asseguraram eles.



A Carrefour Brasil anunciou nesta sexta-feira (09) um plano de ação, incluindo um comitê de desmatamento para reduzir em 100% até 2030 o abastecimento de áreas consideradas de risco.



Vários grupos indígenas e ONGs processaram no último mês de março o grupo distribuidor francês Casino, pela venda de produtos relacionados com o desmatamento na Amazônia.