As mulheres no poder na Europa

Atualmente, 16 países ou territórios europeus têm uma mulher como chefe de Governo ou chefe de Estado, excluindo monarcas.



Esta é a lista de territórios com uma mulher no comando, aos quais se junta o nome de Liz Truss, nomeada nesta segunda-feira (5) como a nova primeira-ministra do Reino Unido.



- Escócia -



Nicola Sturgeon é, desde novembro de 2019, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Governo autônomo da Escócia.



- França -



Elisabeth Borne, primeira-ministra desde 16 de maio, é a segunda mulher a ocupar esse cargo na França, 30 anos depois de Edith Cresson.



- Grécia -



A ex-juíza Ekaterini Sakellaropoulou, eleita presidente da Grécia em janeiro de 2020, é a primeira mulher a ocupar esse cargo essencialmente protocolar.



Em 2018, ela se tornou a primeira mulher a liderar a mais alta instância judicial do país.



- Suécia -



A social-democrata Magdalena Andersson tornou-se a primeira mulher a chegar à chefia do Governo sueco em novembro de 2021, em condições extremas.



Sete horas depois de ser eleita, ela teve que renunciar por não conseguir a aprovação de seus orçamentos e em razão da saída dos ambientalistas do governo.



Quatro dias depois, ela foi novamente eleita primeira-ministra no Parlamento.



- Dinamarca -



Após sua vitória nas eleições legislativas, a líder social-democrata Mette Frederiksen formou um governo em junho de 2019 e, aos 41 anos, tornou-se a primeira-ministra mais jovem da história do país.



- Finlândia -



A social-democrata Sanna Marin tornou-se em 10 de dezembro de 2019, aos 34 anos, a chefe de Governo mais jovem do planeta naquela época.



- Islândia -



Katrin Jakobsdottir tornou-se a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra em novembro de 2017.



- Estônia -



Kaja Kallas foi, em janeiro de 2021, a primeira mulher chefe de Governo na Estônia. Seu pai, Siim Kallas, a precedeu como primeiro-ministro entre 2002 e 2004.



- Lituânia -



A independente Ingrida Simonyte é primeira-ministra desde dezembro de 2020, nomeada pelo Partido Conservador após as eleições legislativas.



- Eslováquia -



A advogada liberal e ativista anticorrupção Zuzana Caputova, empossada em 15 de junho de 2019, é a primeira mulher a se tornar presidente da Eslováquia. ]



- Hungria -



Katalin Novak foi nomeada presidente da Hungria em março e é a primeira mulher a ocupar esse cargo essencialmente honorário.



- Geórgia -



A ex-diplomata francesa Salome Zurabishvili, eleita em novembro de 2018, é a primeira mulher presidente da Geórgia.



- Sérvia -



Ana Brnabic, uma mulher abertamente gay, foi nomeada primeira-ministra em junho de 2017, num país com forte herança tradicionalista. Desde então, foi reeleita duas vezes.



- Kosovo -



A jurista reformista Vjosa Osmani foi eleita presidente em abril de 2021.



- Moldávia -



Maia Sandu foi eleita em novembro de 2020 como presidente da Moldávia, cuja primeira-ministra também é uma mulher, Natalia Gavrilita.