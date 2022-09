Ocupação russa suspende preparativos de referendo de anexação do sul da Ucrânia

A administração ocupante russa que controla a região de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciou nesta segunda-feira (5) a suspensão dos preparativos do referendo de anexação do território, cenário de uma importante contraofensiva ucraniana.



"Estávamos preparados para a votação e queríamos organizar o referendo em breve, mas diante dos acontecimentos em curso acredito que vamos fazer uma pausa", declarou a um canal público russo Kirill Stremousov, chefe da administração ocupante em Kherson.



"Explica-se por razões práticas, trata-se de não seguir muito rápido, de executar as principais tarefas: alimentar a população, garantir a segurança da ocupação", acrescentou.



Há várias semanas, a administração ocupante russa das regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhzhia afirmavam que estavam preparando referendos para unir estas regiões à Rússia no fim do ano.



Porém, Kherson e sua região são alvos de uma contraofensiva da Ucrânia, que afirma ter recuperado território, infligido perdas aos russos e interrompido as linhas de abastecimento russas ao inutilizar as principais pontes na área.



No domingo, os ucranianos afirmaram que destruíram outro depósito de munições e uma ponte flutuante. Também anunciaram a recuperação de algumas localidades.