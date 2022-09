O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a interrupção do fornecimento de gás russo para a Alemanha através do gasoduto estratégico Nord Stream é responsabilidade apenas do Ocidente, porque as sanções impedem a manutenção adequada das infraestruturas do setor.



"os problemas de bombeamento (de gás) surgiram em consequência das sanções dos Estados ocidentais. Não há nenhuma outra razão para estes problemas", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, poucos dias após a paralisação completa do Nord Stream, gasoduto crucial para o abastecimento dos países europeus.