Palestino morre durante operação israelense na Cisjordânia ocupada

Soldados israelenses mataram um palestino de 19 anos nesta segunda-feira (5) perto de Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, donde são registrados confrontos há vários meses, anunciou o ministério palestino da Saúde.



O jovem Taher Muhammad Zakarneh "foi morto" pelas forças israelenses, afirmou o ministério em um comunicado.



O palestino sofreu "ferimentos por tiros na cabeça, no pé direito e na coxa esquerda" que provocaram sua morte, acrescentou.



O exército israelense afirmou que "realizou uma atividade antiterrorista na cidade de Jenin e na localidade de Qabatiya, com a detenção de cinco indivíduos procurados, suspeitos de atividade terrorista".



"Durante a operação foram registrados distúrbios violentos. Os manifestantes atiraram pedras, artefatos explosivos e coquetéis molotov contra as forças e foram ouvidos tiros na região", afirma o comunicado.



"Os soldados responderam com tiros", acrescenta.



Dezessete pessoas foram detidas em operações noturnas em toda Cisjordânia, segundo o exército.



No domingo, palestinos e árabe-israelenses feriram seis soldados israelenses e um civil durante um ataque contra um ônibus perto da cidade de Tubas, no Vale do Jordão, na Cisjordânia.



Israel ocupa a Cisjordânia desde a Guerra dos Seis Dias em 1967.