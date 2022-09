Terremoto deixa sete mortos no sudoeste da China

Ao menos sete pessoas morreram em um terremoto de 6,6 graus de magnitude no sudoeste da China nesta segunda-feira (5), de acordo com o primeiro balanço divulgado pelas autoridades locais e pelo canal público CCTV.



O tremor aconteceu às 12H52 (1H52 de Brasília) e teve epicentro na região montanhosa de Sichuan, 200 km ao sudoeste da cidade de Chengdu, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



"Casas foram gravemente afetadas e as linhas de telefonia foram interrompidas em alguns locais", afirmou a CCTV.



O tremor foi sentido em várias cidades da província, incluindo a capital regional Chengdu, que tem 21 milhões de habitantes e fica a quase 200 quilômetros do epicentro.



Mais de 500 bombeiros e funcionários das equipes de emergência foram enviados à região, informou a agência estatal Xinhua.



A província de Sichuan, com várias montanhas e famosa por suas reservas de pandas, registra terremotos com frequência.