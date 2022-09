Primeiro navio de guerra turco em Israel em mais de uma década

Um navio de guerra turco atracou em Israel neste fim de semana pela primeira vez desde 2010, após a retomada das relações bilaterais entre os dois países, disseram autoridades locais e testemunhas neste domingo.



A fragata "Kemalreis" chegou neste domingo ao porto de Haifa, cidade localizada no norte de Israel e que é a sede da Marinha deste país, segundo uma equipe da AFP presente no local.



Um porta-voz do exército israelense disse que o navio de guerra estava fazendo escala como parte das "atividades da Otan".



Em Ancara, o Ministério da Defesa turco detalhou que o navio deveria permanecer no porto de Haifa até 6 de setembro.



Em 17 de agosto, Turquia e Israel anunciaram a restauração completa das relações diplomáticas e o retorno dos embaixadores aos seus respectivos países.



As relações esfriaram em 2010 após o bombardeio sangrento de Israel ao navio turco "Mavi Marmara", que fazia parte de uma flotilha que tentava romper o bloqueio de Israel a Gaza.