Ministro da Defesa de Israel propõe novo chefe do Exército

O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, propôs neste domingo a nomeação do general Herzi Halevi para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército, informou seu gabinete neste domingo.



Halevi chefiou o "Comando Sul", responsável pelas operações em Gaza, antes de ser promovido a número 2 das forças armadas, atrás de Aviv Kochavi.



O governo ainda não ratificou essa decisão. Se o fizer, Halevi substituirá Kochavi em fevereiro.



O primeiro-ministro Yair Lapid aplaudiu a eleição de Halevi diante do general Eyal Zamir, outro ex-exército número 2 e chefe do comando encarregado das operações relacionadas à Faixa de Gaza.



"Herzi é um oficial talentoso e extraordinário, dotado de sólida experiência [...] Foi uma escolha entre dois candidatos muito bons e desejo a Eyal Zamir tudo de bom para o futuro", disse Lapid.



Nascido em 1967 em uma família religiosa em Jerusalém, Herzi Halevi estudou filosofia e comércio na Universidade Hebraica de Jerusalém e também tem mestrado em gestão de recursos humanos pela Universidade de Defesa Nacional em Washington, disse o exército.



Halevi ingressou no exército israelense em 1985, quando se juntou a uma unidade de paraquedistas, antes de ser transferido para o "Sayeret Matkal", unidade de elite do exército, que liderou por anos.



Em 2014 foi nomeado chefe dos serviços de inteligência militar e, quatro anos depois, chefe do Comando Sul.