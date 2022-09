Ex-presidente russo Medvedev diz que Alemanha trava 'guerra híbrida' contra a Rússia

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev acusou neste domingo a Alemanha de travar uma "guerra híbrida" contra a Rússia, justificando o corte do fornecimento de gás a Berlim por seu comportamento "hostil" em meio ao conflito na Ucrânia.



As declarações vêm em um momento em que as relações entre Alemanha e Rússia, já tensas pelo conflito na Ucrânia, ficaram ainda mais complicadas depois que Moscou cortou o fornecimento de gás para Berlim através do gasoduto Nord Stream.



"O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que 'a Rússia não é mais um fornecedor de energia confiável'. Em primeiro lugar, a Alemanha é um país hostil, em segundo lugar, impôs sanções contra toda a economia russa (...) e está entregando armas letais à Ucrânia ", disse Medvedev em uma mensagem no Telegram.



"Em outras palavras, declarou uma guerra híbrida contra a Rússia. A Alemanha está se comportando como um INIMIGO da RÚSSIA", acrescentou.



Na sexta-feira, a gigante russa do gás Gazprom anunciou a suspensão total das entregas pelo gasoduto Nord Stream, oficialmente após detectar um vazamento em uma turbina.



Os europeus, que apoiam a Ucrânia contra a ofensiva russa, acreditam que Moscou usa esse pretexto para chantageá-los com energia à medida que o inverno se aproxima.