Primeiro-ministro ucraniano em Berlim para pedir mais apoio contra a Rússia

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, chegou à Alemanha neste domingo, onde espera obter mais apoio contra a Rússia e virar a página das recentes tensões bilaterais. É a primeira visita neste nível de um representante ucraniano à Alemanha desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.



A Alemanha tem sido frequentemente acusada de relaxamento em sua política de apoio militar à Ucrânia, o que irritou o governo de Kiev. Mas as relações entre os dois países melhoraram desde então e na segunda-feira, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz desejou que seu país assumisse "uma responsabilidade especial" para ajudar a Ucrânia a fortalecer seus sistemas de artilharia e defesa aérea.



Chmygal se encontrou com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e deve se reunir com o chanceler Olaf Scholz.



A Alemanha "continuará do lado da Ucrânia de forma confiável", disse Steinmeir ao líder ucraniano, segundo a porta-voz do presidente alemão.



Chmygal, por sua vez, reconheceu os esforços da Alemanha para fornecer armas a Kiev, mas pediu que mais fossem enviadas.



"Queremos receber mais armas e equipamentos o mais rápido possível", disse ele, enfatizando a necessidade de tanques modernos.



Segundo o político ucraniano, a Alemanha anunciou a entrega dos "sistemas de defesa antiaérea Iris-T".



Chmygal também planeja pedir à Alemanha que rotule as atrocidades cometidas pelos russos como "genocídio".



"É política russa: eles matam civis na Ucrânia apenas porque são ucranianos", disse ele durante a reunião.