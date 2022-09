Mais de 15 milhões de eleitores começaram neste domingo a votar no Chile para aprovar ou rejeitar uma nova Constituição que substituirá a herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Longas filas foram vistas em várias partes do país quando as assembleias de voto abriram às 08h00 (09h00 no horário de Brasília) deste domingo. "No Chile, resolvemos nossas diferenças com mais democracia, nunca com menos. Estou profundamente orgulhoso por termos chegado até aqui", escreveu o presidente chileno, Gabriel Boric, em sua conta no Twitter.