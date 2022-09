Líder da extrema-direita italiana questiona sanções à Rússia

O líder do partido de extrema-direita italiano La Liga, Matteo Salvini, questionou neste domingo a eficácia das sanções econômicas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, que deram vantagens aos sancionados e "colocaram de joelhos" os países sancionadores.



"Vários meses se passaram e as pessoas pagam o dobro ou quádruplo nas contas" e enquanto "a guerra continua e os cofres da Federação Russa estão cheios de dinheiro", disse Salvini à rádio RTL, antes de falar no fórum acessível The European House - Ambrosetti , em Cernobbio, norte da Itália.



"As sanções funcionam? Não. Até hoje, aqueles que foram sancionados vencem, enquanto aqueles que impuseram as sanções estão de joelhos", disse Salvini em um tuíte.



"Alguém na Europa fez um cálculo errado: é fundamental repensar a estratégia para salvar empregos e negócios na Itália", pediu Salvini.



"Não acho que Putin teria dito melhor", respondeu imediatamente Enrico Letta, líder do Partido Democrata (PD), um de seus principais oponentes nas eleições legislativas de 25 de setembro.



"Quando ouço Salvini falar sobre as sanções, tenho a impressão de ouvir a propaganda de Putin", disse Mara Carfagna, ministra do Sul, presente no fórum econômico.



Os laços de Matteo Salvini com Moscou criaram preocupação na Itália, especialmente desde a invasão da Ucrânia. Tais declarações podem prejudicar a campanha de Salvini e seus aliados no Forza Italia, partido de Silvio Berlusconi, e Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália, o partido pós-fascista) liderado por Giorgia Meloni.



Em vez disso, Giorgia Meloni, que lidera as pesquisas de opinião e pode se tornar a primeira mulher chefe de governo da Itália, é a favor de sanções e entrega de armas à Ucrânia.



No último dia, o fórum The European House - Ambrosetti deve reunir os principais líderes políticos, entre eles Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Enrico Letta.



