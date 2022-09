A bactéria legionella foi identificada como a causa de um surto de pneumonia bilateral na Argentina, que já provocou quatro mortes até este sábado (3), entre 11 pacientes infectados em uma clínica de Tucumã, no norte do país, informou a ministra da Saúde, Carla Vizzotti.



"O agente etiológico causador do surto de pneumonia bilateral é legionella", disse Vizzotti em entrevista coletiva. Essa bactéria provoca a doença do legionário, um tipo de pneumonia rara e muito grave, que provoca febre e infecção pulmonar aguda.