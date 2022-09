Número de mortos por pneumonia desconhecida na Argentina aumenta para 4

Um quarto paciente afetado por um surto de pneumonia de origem desconhecida morreu neste sábado na cidade argentina de Tucumán (norte), informou o Ministério da Saúde da província homônima.



"Trata-se de um paciente do sexo masculino, 48 anos, com comorbidades, que foi internado em estado grave no setor público", informou a pasta em seu site.



Outras sete pessoas com sintomas de pneumonia bilateral, todas vinculadas a um sanatório privado onde o surto foi registrado, continuam em tratamento intensivo ou isoladas em suas casas, 1.300 km ao norte da capital argentina.



Uma indicação da origem do surto naquela província foi revelada neste sábado, quando o jornal local La Gaceta de Tucumán apontou que amostras retiradas de pacientes "deram positivo para legionella", segundo seu site, citando fontes não oficiais do Instituto Malbrán em Buenos Aires.



O laboratório estatal de Malbrán, para onde as amostras foram enviadas, ainda não se pronunciou oficialmente. É o mais importante do gênero no país para a detecção de doenças infecciosas.



As bactérias Legionella são geralmente encontradas em ambientes de água doce, como lagos e riachos. Elas podem causar o que é conhecido como doença do legionário, um tipo muito grave de pneumonia atípica com sintomas de febre e infecção pulmonar aguda.



A maior fonte de contágio são as fontes e sistemas de água em grandes edifícios, hospitais ou hotéis.



A contagem de infecções desde o início do surto subiu para 11 neste sábado. Dos 10 casos originais, oito afetaram o pessoal de saúde do sanatório privado.



Casos de covid-19, influenza ou hantavírus foram descartados desde o primeiro momento nos testes infectológicos.