Usina nuclear de Zaporizhzhia está novamente desconectada da rede elétrica ucraniana

A central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, "voltou a perder conexão" com a rede elétrica, mas permanece ativa graças a uma linha de reserva, anunciou neste sábado (3) a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que mantém um grupo de especialistas no local.



A última linha que ainda está em operação "foi danificada", explicou a AIEA, lembrando que as outras três "foram perdidas no conflito".



O incidente, similar ao ocorrido em 25 de agosto, aconteceu "após novos bombardeios na área", disseram as autoridades ucranianas à agência da ONU. Apesar de tudo, as instalações continuam gerando energia "graças a uma linha de transmissão de reserva", acrescentou a AIEA.



Em 25 de agosto, a usina, a maior da Europa, foi completamente desconectada da rede ucraniana pela primeira vez em sua história.



Seis especialistas da agência da ONU estão atualmente na fábrica e dois deles permanecerão "continuamente" para "ajudar a estabilizar a situação", segundo o chefe da AIEA, Rafael Grossi.



Após inspecionar as instalações da usina, Grossi declarou que "a integridade física da usina" foi "violada" e denunciou uma situação "inaceitável".



Nas últimas semanas, o complexo foi alvo de bombardeios que russos e ucranianos culpam uns aos outros e que levantaram temores de um desastre nuclear.