Milhares de pessoas protestam contra o governo tcheco em Praga

Cerca de 70.000 pessoas se manifestaram na República Tcheca neste sábado (3) contra o governo, que acusam de prestar mais atenção à Ucrânia devastada pela guerra do que aos seus próprios cidadãos.



Organizado sob o lema "República Tcheca Primeiro", o protesto decorreu em Praga, a capital, e quis dar visibilidade aos problemas relacionados à aceleração da inflação, vacinação contra a covid-19 e imigração.



Os manifestantes pediram a renúncia do governo de centro-direita de Petr Fiala, que assumiu o cargo em dezembro.



"Para a Ucrânia o melhor e para nós duas camisolas", podia ler-se numa faixa, uma crítica ao preço do aquecimento face a um inverno que promete ser rigoroso em plena crise energética devido à invasão russa da Ucrânia.



Os preços da energia aumentam em toda a Europa devido à redução do fornecimento de gás da Rússia, levando a preços mais altos da eletricidade.



"A manifestação na Praça Venceslau é calma, não tivemos nenhum problema sério. Estimamos que o número de participantes foi de cerca de 70.000 às 12h30 GMT", informou a polícia tcheca no Twitter.



A República Tcheca, que atualmente ocupa a presidência rotativa da União Europeia, recebeu cerca de 400.000 refugiados da Ucrânia desde o início da guerra em 24 de fevereiro e forneceu ajuda militar e humanitária significativa ao país.