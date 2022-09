Nove migrantes morrem afogados ao tentar cruzar a fronteira EUA-México

Pelo menos nove imigrantes morreram afogados e dezenas foram resgatados da água depois de tentarem cruzar o Rio Grande do México para os Estados Unidos, disseram autoridades na sexta-feira.



O Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos Estados Unidos disse em comunicado à AFP que os afogamentos ocorreram na quinta-feira, quando um grande grupo tentou atravessar o Rio Grande perto de Eagle Pass, no estado do Texas.



O CBP confirmou 37 pessoas resgatadas, mas encontraram os corpos de nove migrantes, três pelas autoridades mexicanas e seis pelos agentes americanos.



Um total de 53 migrantes foram detidos no lado americano e 39 no lado mexicano do rio.



Nenhuma informação foi fornecida sobre as idades ou nacionalidades dos migrantes.



"A busca continua por outras vítimas em potencial", alertou o escritório.



Um funcionário do CBP disse ao The Washington Post que o afogamento em massa parecia ser o pior em anos no Rio Grande.



Quase 50.000 imigrantes foram presos em Eagle Pass no mês passado, segundo dados do governo.



O chefe dos bombeiros da cidade, Manuel Mello, disse ao The New York Times que os migrantes foram arrastados por fortes correntes a 1,6 km ao sul da Ponte Internacional que liga Eagle Pass a Piedras Negras, no México.



Mello indicou que os afogamentos se tornaram frequentes na região, chegando a ocorrer um por dia.



As recentes mortes em massa de migrantes colocaram em evidência as perigosas jornadas que centenas de milhares fazem todos os anos tentando chegar aos Estados Unidos a partir do México.



Em junho, mais de 50 pessoas morreram sufocadas após serem deixadas em um caminhão em San Antonio, Texas.



THE NEW YORK TIMES COMPANY