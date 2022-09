Rússia ainda não tem visto para participar da assembleia geral da ONU nos EUA

A Rússia mostrou-se preocupada por ainda não ter recebido nenhum visto para os membros de sua delegação que comparecerão à Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos em setembro, de acordo com uma carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas e à qual a AFP teve acesso, nesta sexta-feira (2).



"Até 1º de setembro, nenhum dos 56 representantes russos (...) recebeu visto de entrada para os Estados Unidos", escreveu o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, na carta endereçada ao secretário-geral da entidade, António Guterres.



"É ainda mais preocupante considerando que, nos últimos meses, as autoridades americanas continuaram recusando-se a emitir vistos para vários delegados russos que devem participar de eventos oficiais da ONU", acrescentou.



A assembleia da ONU está prevista para acontecer entre 20 e 26 de setembro em Nova York.



De acordo com um acordo de 1947 entre os Estados Unidos e a ONU, Washington não deve impedir o trânsito de representantes dos países membros para a sede das Nações Unidas.



Após a invasão russa da Ucrânia, vários dirigentes russos foram sancionados pelos Estados Unidos com proibições para entrar em território americano.



"Os Estados Unidos levam a sério suas obrigações como país anfitrião", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado à AFP.



Um porta-voz do secretário-geral da ONU indicou que está "em contato próximo" com os Estados Unidos em relação à entrega de vistos para as delegações que planejam participar da Assembleia Geral.