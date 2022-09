Irã confisca brevemente dois drones dos EUA no Mar Vermelho

Uma frota naval iraniana confiscou brevemente dois drones marinhos dos Estados Unidos no Mar Vermelho antes de liberá-los, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (2), o que foi depois confirmado pela Marinha americana.



O navio da Marinha iraniana "Jamaran" "encontrou vários barcos militares não tripulados em uma rota comercial internacional na quinta-feira, quando estava realizando uma operação militar antiterrorista no Mar Vermelho", informou a televisão estatal iraniana.



A frota iraniana alertou "um destróier americano duas vezes e depois apreendeu os barcos para evitar um possível incidente".



"Depois de garantir a passagem das embarcações internacionais, a flotilha liberou os dois barcos em uma área segura", acrescentou a emissora estatal.



A Marinha dos Estados Unidos desmentiu ter sido "alertada" pelo Irã. "Por volta das 14h locais de 1º de setembro, a 5ª Frota viu um navio iraniano se aproximando de dois barcos não tripulados e os confiscando", indicou um comunicado.



Dois destróieres, o USS Nitze e o USS Delbert D. Black, voltaram imediatamente ao lugar e "se mantiveram em comunicação com o navio de guerra iraniano para apaziguar a situação e recuperar os Saildrones", continuou.



"A embarcação iraniana devolveu os Saildrones às 8h de 2 de setembro", acrescentou.



Os Saildrones são pequenos artefatos flutuantes com uma aba rígida equipados com painéis solares que lhe garantem uma longa autonomia. Repletos de sensores, podem ser usados para fins meteorológicos, embora a Marinha dos EUA também os empreguem em missões de monitoramento costeiro.



O Pentágono disse na terça-feira que um navio iraniano confiscou um drone militar dos EUA no Golfo, mas foi liberado depois que uma patrulha e um helicóptero americanos foram enviados ao local.