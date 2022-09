Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, mas seu impulso foi limitado pelo anúncio da prorrogação do fechamento do gasoduto Nord Stream, o que gerou temores envolvendo a economia europeia e a demanda de petróleo bruto.



O preço do Brent para entrega em outubro subiu 0,71%, fechando em 93,02 dólares, e o do WTI para o mesmo mês, 0,30%, para 86,87 dólares.



O mercado teme que a piora da crise energética na Europa provoque um aumento ainda maior dos preços do gás natural, já próximos de seus recordes, "o que irá desacelerar a indústria e poderia provocar uma recessão na Europa", indicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.