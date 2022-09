Morte de negro desarmado e deitado na cama por policial causa indignação nos EUA

Os familiares de um jovem negro americano assassinado a tiros em sua cama por um policial vão denunciar o caso, disse o advogado destes à AFP nesta sexta-feira (2), um episódio que causou indignação no estado de Ohio.



Donovan Lewis, de 20 anos, morreu na madrugada de terça-feira em Columbus, a capital deste estado do nordeste dos Estados Unidos.



Um vídeo gravado pela câmera corporal de um dos policiais, que portava o mandado de prisão, mostra um oficial com seu cachorro abrindo a porta de um quarto e disparando em seguida, quase que imediatamente, contra o jovem que estava deitado na cama.



Uma investigação já foi aberta e o prefeito de Columbus, Andrew Ginther, prometeu "total transparência" em torno da "trágica morte de Donovan Lewis".



O escritório de Rex Elliott, advogado da família, confirmou que vai apresentar uma demanda, sem dar mais detalhes.



Em um comunicado, Elliott denuncia que o "uso excessivo e completamente desnecessário da força se tornou comum em Columbus" por parte dos agentes de segurança.



"Quadro a quadro, o vídeo revela a verdade: três agentes brancos, acompanhados por um cão agressivo K9, atiraram contra um sujeito de 20 anos desarmado, a sangue frio, enquanto ele estava em sua cama", acrescentou o defensor.



A chefe de polícia de Columbus, Elaine Bryant, disse que o policial atirou quando Lewis levantou o braço e aparentava estar com algo na mão, segundo informações veiculadas pela imprensa local.



No entanto, perto da vítima havia apenas um cigarro eletrônico, acrescentou a chefe de polícia.



Neste fim de semana, são esperadas manifestações de apoio à família de Lewis e para pedir justiça, afirmou Ramon Obey, ativista do grupo J.U.S.T.