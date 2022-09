Explosão em refinaria deixa feridos no Canadá

Uma explosão em uma refinaria localizada na ilha de Terra Nova, Atlântico canadense, deixou sete pessoas feridas nesta sexta-feira (2), uma delas com gravidade, informaram a polícia federal do Canadá e a companhia petrolífera.



A policial Jolene Garland disse à AFP que as equipes de emergência responderam a uma "pequena explosão" pouco depois das 18h30 GMT (15h30 em Brasília), nas instalações de Come By Chance, a 150 km de St. John, no lado sudeste da ilha, que é parte da província de Terra Nova e Labrador. Segundo Jolene, um dos feridos "sofreu lesões sérias".



A companhia petrolífera Braya Renewable Fuels informou que "houve um acidente na refinaria", mas ressaltou que o mesmo foi controlado. A empresa acrescentou que fará "de tudo para apoiar" as vítimas e suas famílias, e que irá cooperar totalmente com as investigações do incidente.