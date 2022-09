EUA anunciam pacote de armas a Taiwan de US$ 1,1 bilhão

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (2) um novo pacote de armas no valor de 1,1 bilhão de dólares para Taiwan, em uma nova tentativa de impulsionar as defesas da ilha em meio às tensões crescentes com Pequim.



O anúncio ocorre um mês depois de a presidente da Câmara de Representantes e terceira na linha de sucessão, Nancy Pelosi, realizar uma visita a Taiwan, despertando a ira da China continental, que fez uma demonstração de força que poderia ser um teste para uma futura invasão da ilha.



O novo pacote, que precisa da aprovação do Congresso, inclui US$ 665 milhões para um sistema de radar de alerta remoto para ajudar Taiwan a rastrear os mísseis que se aproximam, e US$ 355 milhões para 60 mísseis Harpoon avançados, capazes de afundar navios invasores.



Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o pacote é "essencial para a segurança de Taiwan".



"Instamos Pequim a cessar sua pressão militar, diplomática e econômica sobre Taiwan e que estabeleça, ao contrário, um diálogo significativo" com Taipé, acrescentou.



O Departamento de Estado informou que os Estados Unidos esclareceram que continuam reconhecendo apenas Pequim, que considera a ilha seu território.



"Esta proposta de venda são assuntos de rotina para apoiar os esforços contínuos de Taiwan para modernizar suas forças armadas e manter uma capacidade defensiva confiável", disse o porta-voz.



"Os Estados Unidos vão continuar apoiando uma resolução pacífica das diferenças através do Estreito, em conformidade com os desejos e os melhores interesses do povo de Taiwan", acrescentou.